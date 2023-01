Trainer Kevin Rodewald war weitgehend zufrieden mit dem Auftritt seiner U23 des FC Hansa Rostock im Testspiel gegen den MSV Pampow. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down U23 des FC Hansa empfängt Greifswalder FC Hansa Rostock II bezwingt MSV Pampow klar und testet erneut Von Arne Taron | 09.01.2023, 12:03 Uhr

Die U23 des FC Hansa Rostock besiegte im ersten Testspiel Oberligakontrahent MSV Pampow mit 6:1. Am Dienstag, 10. Januar, steht eine größere Bewährungsprobe an. Wo sich Hansa gegen den Greifswalder FC steigern will.