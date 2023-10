Vierter Sieg im vierten Spiel: Nach dem 3:0 beim Penzliner SV bleibt die Bilanz der Fußballerinnen des FC Hansa Rostock in der Verbandsliga von Mecklenburg-Vorpommern weiterhin makellos. Allerdings hatten die Gäste in der Partie, die nach dem Norweger-Modell – nur neun Spielerinnen, die Tore stehen auf der Sechszehnerlinie – ausgetragen wurde, mehr Probleme als erwartet.

„Es war ein Arbeitssieg.“ Tino Spörk Trainer der Frauen des FC Hansa Rostock

„Die Umstellung auf neun Spieleinnen sowie das verkürzte Feld war uns schon anzumerken. Wir blieben nicht positionsgetreu und auch läuferisch geht es besser. Wir haben rund 30 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, sagte Hansa-Trainer Tino Spörk.

Franziska Hagemann brachte die Gäste noch vor der Pause in Führung, die aber zu keiner Phase in Gefahr gerieten. „Penzlin stand massiv am eigenen Strafraum und trat offensiv kaum in Erscheinung. Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel wird. Am Ende hätten wir noch mehr Tore erzielen können. Doch letztlich ging es darum, dass Spiel zu gewinnen. Zudem blieben wir das zweite Mal in Folge ohne Gegentreffer“, sagte Tino Spörk, dessen Team durch Celine Hanto und Magdalena Köhler weitere Treffer nachlegte.

Hansa Rostock spielt am Mittwoch im Landespokal gegen Anker Wismar

Bereits am Mittwoch, 18. Oktober, geht es für Hansa weiter. In der ersten Runde des Landespokal trifft das Team ab 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz vor der ehemaligen Geschäftsstelle auf Liga-Konkurrent Anker Wismar.

Hansa: Schukat – Neselius, Hagemann, L. Köhler, Schramm, Clausen, Kung, Knudsen, Worgall (Eliseev, Liedtke, M. Köhler, Drockner, Hanto)

Tore: 0:1 Hagemann (36.), 0:2 Hanto (68.), 0:3 M. Köhler (72.)

FSV Schwerin – HSG Warnemünde 1:1 (0:1)

Jörg Burgstaller (HSG Warnemünde): Dieses Spiel beschreibt unsere aktuelle Situation nahezu perfekt. Wir spielen schönen und ansehnlichen Fußball, vergessen aber die Tore zu schießen. Wenn wir alle 100-prozentigen Chancen zusammenrechnen, müssten das Spiel 6:3 für uns ausgehen. Wir schaffen es einfach nicht, das Runde in das Eckige zu bringen und werden mit zunehmender Spieldauer immer nervöser. Ohne Effektivität vorne werden wir nicht erfolgreich Punkte einfahren. Die Ergebnisse geben unsere Leistungen nicht wieder. Aber wir werden weiter arbeiten, absolvieren seit dieser Saison eine dritte Trainingseinheit in der Woche und stellen uns dem Leistungsvergleich mit dem RFC, Hansa und Neubrandenburg.

HSG Warnemünde: Dräger – Lena Sophie Wendt, Franziska Wendt, Thiel, David, Barner, Schmidt, Arndt, Geß, Le Quoc, Langethal (Greubel, Radde)

Tore: 0:1 Barner (2.), 1:1 Behring (55.)

Julia Heinschel erzielte drei Tore beim 4:0-Erfolg des RFC bei Anker Wismar.

FC Anker Wismar – Rostocker FC 0:4 (0:2)

Ben Schulz (RFC): Wir haben verdient gewonnen. Anker stand nur am und im eigenen Strafraum, kam nicht einmal gefährlich in unsere Hälfte. Wir hätten noch mehr Tore schießen können, ließen es aber an der Effektivität vor dem gegnerischen Tor mangeln.

Rostocker FC: Bentert – Mielke, Pen, Weglowski, Jüngling, Heinschel, Henschel, Staege, Friese (Siemß, Voß, Hermann, Mähner)

Tore: 0:1 Weglowski (5.), 0:2, 0:3, 0:4 Heinschel (23., 59., 88.)

