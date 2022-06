Treten für den FC Hansa Rostock an: Felix Limbach, Levy Rieck und Henning Wilmbusse (v. l.) FOTO: FC Hansa Rostock Hansa Rostock Drei Rostocker kämpfen um Deutsche eSport-Meisterschaft Von Lucas Bröcker | 02.06.2022, 17:47 Uhr

Am Wochenende steigt das FIFA 22-Finale. Für den FC Hansa Rostock sind drei Spieler bei der virtuellen Bundesliga in Köln am Start. Bei einem Sieg winkt den Rostockern eine hohe Gewinnsumme.