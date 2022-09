Hansjürgen Kuhlmey im LT-Sportclub „bei der Arbeit“ – aufgelegt sind 105 Kilogramm! – mit seinen Unterstützern (von links) Dirk Eggert, Wolfgang Klemstein und Steffen Richter Foto: Peter Richter up-down up-down Rostocks stärkster Opa und Uropa Hansjürgen Kuhlmey mit 81 Jahren zum Weltmeister-Titel Von Peter Richter | 26.09.2022, 05:00 Uhr

Kraftsportler Hansjürgen Kuhlmey ist so gut wie zum fünften Mal Weltmeister. Am Dienstag wird Rostocks stärkster Opa 81, am Sonnabend wird er aller Voraussicht nach WM-Gold holen.