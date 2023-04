Rostock in der 2. Handball-Bundesliga HC Empor erreicht in Hagen teilweise nicht mal Drittliga-Niveau Von Bernd-Dieter Herold | 18.04.2023, 22:03 Uhr

Die Rostocker waren am Dienstag insgesamt chancenlos. Nach 14:19 zur Pause gab es für sie am Ende eine 25:37-Klatsche. Es war die mittlerweile sechste Niederlage in Serie. Der Abstieg in die 3. Liga rückt immer näher.