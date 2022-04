Großer Jubel beim HC Empor: Die Spieler feiern den Sieg gemeinsam mit den Fans in der Rostocker Stadthalle und einer La-Ola-Welle. FOTO: Georg Scharnweber 2. Handball-Bundesliga HC Empor Rostock beendet Negativserie gegen TV Großwallstadt Von Tommy Bastian | 27.04.2022, 21:38 Uhr

Nach zuvor neun Niederlagen am Stück besiegte der HC Empor Rostock am Mittwoch den TV Großwallstadt mit 38:36 und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga. Was Empor stark machte: