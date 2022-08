Jonas Ottsen und seine Kollegen vom HC Empor Rostock freuen sich auf das DHB-Pokal-Duell mit dem Erstligisten VfL Gummersbach. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball in Rostock HC Empor trifft in 2. Runde des DHB-Pokals auf VfL Gummersbach Von Bernd-Dieter Herold | 31.08.2022, 22:17 Uhr

Die Zweitliga-Handballer des HC Empor Rostock treffen in der 2. Runde des DHB-Pokals am 19. oder 20. Oktober in einem Heimspiel auf Erstliga-Aufsteiger VfL Gummersbach.