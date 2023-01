Matti Scheminski erzielte elf Tore für den HC Empor. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball-Bundesliga der A-Jugend HC Empor Rostock verpasst Punktgewinn bei Bayer Dormagen Von Bernd-Dieter Herold | 22.01.2023, 16:18 Uhr

Zweite Niederlage für den HC Empor in der Meisterrunde: Die A-Junioren verloren 30:34 in Dormagen, haben aber weiterhin alle Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Wie es weitergeht.