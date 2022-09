„Drei Mannschaften hinter uns zu lassen wird eine harte Arbeit“, weiß Empor-GmbH-Geschäftsführer Stefan Güter (rechts). Trainer Till Wiechers, Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt und HCE-Chef Tobias Woitendorf (v. l.) haben keine andere Meinung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Vor dem Start der 2. Handball-Bundesliga HC Empor vor schwerem Jahr in der stärksten 2. Liga der Welt Von Bernd-Dieter Herold | 01.09.2022, 05:00 Uhr

Am Freitag um 19.30 Uhr starten die Handball-Männer des HC Empor Rostock bei TuSEM Essen in die neue Saison der „stärksten 2. Liga der Welt“. Das Spiel kann per Livestream auf sportdeutschland.tv verfolgt werden.