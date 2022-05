Derzeit hat der HC Empor vor allem mit der Abstellung seiner Mängel genug zu tun, doch hat er auch Positives zu bieten, zum Beispiel mit Per Oke Kohnagel (links) den mit 97 Assists fünftbesten Vorlagengeber der 2. Bundesliga. FOTO: Georg Scharnweber Handball in Rostock HC Empor will am Sonnabend den dritten Matchball verwandeln Von Bernd-Dieter Herold | 28.05.2022, 05:00 Uhr

Die Männer des HC Empor Rostock wollen mit aller Macht am Sonnabend ab 16 Uhr in der Stadthalle mit einem Sieg gegen den TV 05/07 Hüttenberg endlich den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga perfekt machen.