Die REC Piranhas sind zwar Tabellenletzter, aber im krassen Gegensatz dazu stellen sie mit Keegan Dansereau den besten Torjäger der Liga! Er und Christopher Schutz (Hamm) erzielten bislang je 46 Treffer. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord Hoffnung der REC Piranhas: Wir haben ja noch Keegan Dansereau Von Arne Taron | 02.02.2023, 19:53 Uhr

Oberstes Ziel der Ostseestädter im Moment ist es, endlich ihre schon fast unheimliche Serie von 13 Niederlagen in Folge zu beenden. Am besten soll das schon am Freitag gegen die EG Diez-Limburg klappen.