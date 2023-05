2. Wasserball-Liga Nord, HTB62 gegen HSG Warnemünde 17:5: Kourosh Behradfar von den Gästen konnte im iranischen Duell seinen alten Kumpel Bahman Hosseinian im Hamburger Tor 20 Sekunden vor der Halbzeitpause zum 1:7 überwinden. Foto: Jörg Behlendorf up-down up-down Wasserball in Rostock HSG Warnemünde nach 5:17 bei HTB62 am Sonnabend gegen die SpVg Laatzen Von Jörg Behlendorf | 12.05.2023, 13:59 Uhr

Für die HSG I geht es in der 2. Liga Nord in der Schwimmhalle Neptun weiter, die „Zweite“ schloss ihre Saison in der 3. Liga als Vierter ab und wurde dabei Opfer einer überharten Strafe des Schiedsrichters.