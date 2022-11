Bestreitet am Mittwoch um 11 Uhr den ersten Kampf der Deutschen Meisterschaften: Dr. Jana Thomas (links). Ihre Vereinskameradin Lotte Friesenhahn (rechts) ist ebenfalls schon am ersten Tag der Deutschen Meisterschaften dran. Foto: Peter Richter up-down up-down Deutsche Meisterschaften im olympischen Boxen in Rostock Jana Thomas ist am Mittwoch gleich im Eröffnungskampf gefragt Von Peter Richter | 30.11.2022, 05:00 Uhr

Unverhofft geht es für die beiden Rostocker Teilnehmerinnen an den Deutschen Meisterschaften im olympischen Boxen in der Ospa-Arena schon am Mittwoch los.