Die Rostocker Rennkanuten in Wolfsburg, hinten von links: Jannis Both, Trainer Malte Reihwald. Vorn von links: Betreuer Alex Martmer, Jasper Martmer, Jonathan Künstner, Veikko Sturm, Emil Peitz, Betreuerin Jana Künstner. Kanurennsport in Rostock Jannis Both erpaddelt in Wolfsburg je dreimal Gold und Silber Von Malte Reihwald | 20.07.2022, 10:00 Uhr

Jannis Both (Herren Junioren/Jahrgang 2005) war von den Rostocker Rennkanuten mit je dreimal Gold und Silber bei den Norddeutschen Meisterschaften in Wolfsburg am erfolgreichsten.