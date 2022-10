Forderte beim Grand Slam in Abu Dhabi die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin Odette Giuffrida (die am Ende Bronze holte): Annika Würfel Foto: privat up-down up-down Rostocker Judoka in Abu Dhabi auf der Matte Annika Würfel verkauft sich beim Grand Slam nicht unter Wert Von Peter Richter | 21.10.2022, 17:13 Uhr

Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock bestritt am Freitag beim Grand Slam in Abu Dhabi in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm zwei Kämpfe.