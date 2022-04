Eintracht-Mädchen und Empor-Jungen beim Minihandball des SV Warnemünde voll in Aktion. Als erfahrener Handball-Lehrer und Förderer der Jüngsten beobachtet Gerhard Schumacher (Eintracht) die Spielsituation. FOTO: Andreas Bach Nachwuchshandball Erster richtiger Wettkampf für die Minis im Bezirk Nord Von Renate Kudruhs | 23.04.2022, 10:00 Uhr

Große Aufregung bei den kleinsten Handballern: Nach zahlreichen Spielfesten steht endlich der erste richtige Wettkampf an. In der Fiete-Reder-Halle in Marienehe geht es um den Bezirkspokal Nord.