Felix Langberg (rechts) mit Trainer Christian Morales beim Reaktionstraining im Kröpeliner Tor Center. Dort absolvierten mehrere Box-Profis am Mittwoch ein Showtraining. FOTO: Tommy Bastian Wenige Tage bis „Rostock boxt!“ K.o.-König Felix Langberg kennt im Box-Ring nur den Vorwärtsgang Von Tommy Bastian | 15.06.2022, 19:29 Uhr

Felix Langberg ist der erste Rostocker Box-Profi im Schwergewicht. Am Sonnabend kämpft er in der heimischen Stadthalle. Wie der 30-Jährige seinen Gegner Dominic Vial besiegen will und wer überraschend auch antritt: