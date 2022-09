Foto: Georg Scharnweber Volleyball beim SV Warnemünde Küstenvolleyballer zu Gast beim Spitzenreiter SV Lindow-Gransee Von Jonna Richter | 30.09.2022, 10:00 Uhr

Zu ihrem dritten Saisonspiel in der 2. Bundesliga Nord treten die Volleyballer des SV Warnemünde (6./3 Punkte) am Sonnabend um 18 Uhr beim Spitzenreiter SV Lindow-Gransee (6) an.