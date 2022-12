Wurde zum wertvollsten Spieler des SV Warnemünde gekürt: Matthias Lübcke Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord Letztes Heimspiel des Jahres 2022 endet 3:0 für den SV Warnemünde Von Jonna Richter | 11.12.2022, 22:17 Uhr

Die Volleyballer des SV Warnemünde gewannen am Sonntag in der Ospa-Arena ihr letztes Heimspiel des zu Ende gehenden Jahres in der 2. Bundesliga Nord gegen den VV Humann Essen mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).