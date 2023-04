Foto: Georg Scharnweber Fußball-Kreisliga Warnow Staffel I Maik Neu gelingen drei Tore beim 6:1-Sieg von Viktoria Rostock gegen Reinshagen Von Arne Taron | 18.04.2023, 13:14 Uhr

Mit einem 6:1-Erfolg gegen den SV Reinshagen hat der SC Viktoria Rostock in der Fußball-Kreisliga Warnow I einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Spitzenreiter Post Rostock gewann in Rethwisch mit 4:0.