Dienstag Früh ging es zur zweieinhalbwöchigen UWV nach München. Die Rostocker U23-Weltmeisterschafts-Teilnehmerinnen (von links): Maike Böttcher, Tori Schwerin, Rebekka Falkenberg Foto: privat up-down up-down Rudern in Rostock Maike Böttcher, Tori Schwerin und Rebekka Falkenberg zur U23-WM Von Peter Richter | 27.06.2023, 19:00 Uhr

Drei Ruderinnen aus der Hanse- und Universitätsstadt sind in Plowdiw dabei. Zwei von ihnen bilden einen rein Rostocker „Zweier ohne“. Erst einmal aber steht die Unmittelbare Wettkampfvorbereitung in München an.