FOTO: André Gericke Laufen in Rostock „MaraTom“ Gröschel ist das WM-Ticket nicht mehr zu nehmen Von Bernd-Dieter Herold | 30.04.2022, 15:00 Uhr

Tom Gröschel ist eines der drei deutschen Tickets für den Marathon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene (US-Bundesstaat Oregon) nicht mehr zu nehmen. Am Sonntag übt er in Würzburg.