Tom Gröschel hat noch mal bekräftigt, dass die WM in Eugene sein großes Ziel seien: „EM im eigenen Land hatte ich bereits 2018 in Berlin."

Tom Gröschel brach am Donnerstag von seiner Wahlheimat Bochum aus via Zürich ins letzte Camp in Vorbereitung der Leichtathletik-Weltmeisterschaften (ab 15. Juli in Eugene/Oregon) in die Höhe von St. Moritz auf.