Der EM-Dritte im Einer, Marcus Klemp vom ORC Rostock, liegt hinsichtlich seines Vorhabens, bei den WM in Belgrad die direkte Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris zu schaffen, auf Kurs. Am Freitag geht es im Halbfinale weiter.

Foto: DRV/Seyb