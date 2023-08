Wasserball in Mecklenburg-Vorpommern Marian Kob vom WSW Rostock wird mit der deutschen U 17 EM-Zehnter Von Peter Richter | 19.08.2023, 05:00 Uhr Marian Kob vom WSW Rostock in Manisa (Türkei) bei seiner zweiten Europameisterschaft innerhalb weniger Wochen beim Wurf aus der zweiten Reihe Foto: privat up-down up-down

Wie schon vorher bei der U 15 kam der 15-Jährige auch in Manisa in allen Spielen zum Einsatz und war an sich auch recht zufrieden mit den von ihm selbst gezeigten Leistungen. Eines allerdings hat ihn ein bisschen aufgeregt.