„Ich habe mich hier ausgebreitet“: Marie-Louise Dräger am Bundesstützpunkt Rostock/Kessin mit ihrer „Robbe 10“ – dem Weltmeister-Boot von 2019, mit dem sie auch die EM 2022 in München bestreitet – und Stand Up Paddle Board („Das nutze ich für Stabi-Übungen auf dem Wasser“).

FOTO: Peter Richter