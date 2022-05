In der entscheidenden Phase der Turm in der Schlacht, die mit dem 32:29 gegen Hüttenberg und dem Klassenerhalt endete: Empor-Torhüter Robert Wetzel FOTO: Geogr Scharnweber Handball in Rostock Mit 32:29 gegen Hüttenberg macht Empor den Klassenerhalt klar Von Bernd-Dieter Herold | 29.05.2022, 14:26 Uhr

Die Handballer von Aufsteiger HC Empor Rostock können aufatmen: Nach dem 32:29 über den TV 05/07 Hüttenberg am Sonnabend vor 3140 Zuschauern in der Stadthalle haben sie den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft.