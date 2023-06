Bei der „Generalprobe“ für die Aufstiegs-Relegation gegen Jesteburg (24:7) zeigte sich die Rugby-SG MV vor allem in der ersten Halbzeit (0:0) sehr defensivstark. Dima Holovko (links), der hier einen Gegenspieler ausbremst, kann an diesem Sonnabend im Duell mit Germania List II allerdings nicht mitverteidigen: Er ist nach einer roten Karte gesperrt. Foto: Peter Richter up-down up-down Rugby in Rostock MV-Team spielt gegen Germania List II um den Regionalliga-Aufstieg Von André Goeda | 23.06.2023, 05:00 Uhr

Der Aufstieg in die Drittklassigkeit winkt! Dafür wollen die hiesigen Männer an ihre Verbandsliga-Saison anknüpfen, in der sie kein einziges Spiel verloren. Worauf Teammanager Carsten Pust-Achilles am Sonnabend setzt: