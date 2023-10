Nachdem die Volleyballer des SV Warnemünde, Sechster der 2. Bundesliga Nord mit fünf Punkten, zuletzt knapp das Finale des Regionalpokals gegen den Kieler TV (2./9) verloren, bietet sich schon am Sonnabend, 14. Oktober 2023, ab 19.30 Uhr in der Ospa-Arena die Möglichkeit, sich zu revanchieren und den Gästen ihre erste Saisonniederlage zu verpassen.

Lesen Sie auch Volleyball in Rostock SV Warnemünde scheitert im Regionalpokal an Gastgeber Kieler TV

Mit drei 3:0-Siegen hatte der KTV einen starken Start. Die Ostseestädter kamen bisher auf zwei Erfolge und eine Niederlage.

Josef Günther: Durch Chance auf Revanche überwog die Zuversicht die Trauer

Das 1:2 am vergangenen Wochenende gegen die Kieler sei besonders nach dem Spielverlauf ärgerlich gewesen, blickt Universalspieler Josef Günther zurück: „Aber durch die Chance, sich eine Woche später direkt revanchieren zu können, überwog die Zuversicht die Trauer. Ich spiele seit fast zehn Jahren gegen den Kieler TV, und jedes einzelne Spiel war geprägt von Emotionen und Spannung. Einen 3:0-Sieg schenken wir ihnen auf jeden Fall nicht. Wir geben die Favoritenrolle aber schön an den Gegner ab“, ergänzt der 26-Jährige.

Johannes Deutloff: Wir konnten die Niederlage ziemlich schnell gut abhaken

„Wir konnten die Niederlage ziemlich schnell gut abhaken. Am Samstag haben wir unser Heimpublikum im Rücken, was auf jeden Fall auch noch mal mehr Motivation gibt. Wir sehen das als sehr gute Möglichkeit, Kiel in der laufenden Saison die erste Niederlage zu bescheren“, sagt Zuspieler Johannes Deutloff.

Lesen Sie auch 2. Volleyball-Bundesliga in Rostock Durchsetzungskraft beschert dem SV Warnemünde den Auswärtssieg

Eingeschüchtert ist der SVW keineswegs, schließlich gelang im Spiel um den Regionalpokal auch ein starker Satzgewinn (25:9). Wenn dieses Level beibehalten werde, sei ein Sieg denkbar, so Deutloff.

Die Mannschaft sei bis in die Fingerspitzen motiviert, versichert Mittelblocker Malte Ullerich: „Ich glaube, dass, wenn unsere Fans gute Stimmung machen, wir sehr wahrscheinlich gewinnen werden.“

Die Zuschauer dürfen sich am Sonnabend auf ein hitziges Nord-Derby freuen.