Nele Reimer (hier in einem Länderspiel gegen die Niederlande) gehörte zum erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. FOTO: dpa Handball Bundesliga-Spielerin Nele Reimer kehrt zum Rostocker HC zurück Von Renate Kudruhs | 21.06.2022, 16:58 Uhr

Ausrufezeichen durch den Rostocker HC: Die Handballerinnen können in der nächsten Saison auf Nele Reimer bauen, die nach Jahren in der 1. Bundesliga in ihre Geburtsstadt zurückkehrt.