FOTO: Hanseturnverein Rhythmische Sportgymnastik in Rostock Nina Würker darf als Siebente zur Deutschen Meisterschaft Von Cindy von Osten-Sacken | 11.05.2022, 15:39 Uhr

33 Gymnastinnen des Hanseturnvereins Rostock (HTV) absolvierten einen Wettkampf-Marathon, waren bei der Regionalmeisterschaft Nord in Kiel sowie bei der Kreismeisterschaft in Bentwisch am Start – Rekord!