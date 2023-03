Persönliche Ehrung für Platz drei bei der NNN.Sportlerwahl in der Kategorie Nachwuchs männlich für Oliver Holtz: „Es wurde zwar die ganze Familie angeregt, mit abzustimmen, aber das war schon überraschend, dass ich es so weit nach vorn geschafft habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Espen (der Platz eins belegende Wasserspringer Espen Prenzyna – d. Red.) war früher in meiner Klasse. Fand ich cool zu sehen, dass wir da beide zur Wahl standen.“

Foto: Peter Richter