Bei seinem bis dato letzten internationalen Einsatz erkämpfte Para-Ruderer Marcus Klemp im Juni in Poznan Weltcup-Bronze. Jetzt strebt der 40-Jährige vom ORC Rostock bei den WM in Racice einen Platz unter den ersten Zehn an. Am Dienstag ist er erstmals im Einsatz.

Foto: DRV/Seyb up-down up-down