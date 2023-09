Besser kann man die Symbiose aus Sport und karitativem Zweck beim Ostsee-Rad-Klassik nicht versinnbildlichen! Passy Nabulya aus Uganda von der Partnerorganisation Caritas Maddo des hiesigen Nachami e. V. schwingt sich auf die Honda-Steher-Maschine, und Europameister Gerd Gessler ruft begeistert: „You are our next pacemaker here in Rostock !“

Foto: Peter Richter up-down up-down