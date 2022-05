FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Pastow schlägt im Abendspiel der Verbandsliga Förderkader mit 3:1 Von Peter Richter | 04.05.2022, 21:35 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga standen sich am Mittwoch am Broderstorfer Bornkoppelweg der SV Pastow und der FC Förderkader René Schneider gegenüber. Letztlich setzten sich die Gastgeber mit 3:1 (1:0) durch.