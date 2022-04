„Man kann sich nur bei jedem entschuldigen, der es geschafft hat, das durchzustehen. Es waren 90 Minuten verschenkte Lebenszeit“: Pastows Trainer Heiner Bittorf musste wohl zum ersten Mal überhaupt eingestehen, dass er sich für die Leistung seiner Mannschaft schämt. FOTO: Georg Scharnweber Fußball-Verbandsliga Pastows Trainer Heiner Bittorf von Leistung seines Teams beschämt Von Peter Richter | 03.04.2022, 14:19 Uhr

„Das ist mit das Schwächste, was mir in bald sechs Jahren hier passiert ist“, kommentierte Trainer Heiner Bittorf das 0:3 seines SV Pastow in der Fußball-Verbandsliga gegen Ueckermünde. Bentwisch schlug Penzlin mit 6:0.