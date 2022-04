Setzte am Donnerstag seine Unterschrift unter den Vertrag für eine weitere Saison im blau-gelben Dress des HC Empor: Per Oke Kohnagel FOTO: Georg Scharnweber Handball in Rostock Per Oke Kohnagel und der HC Empor gehen weiter gemeinsame Wege Von Bernd-Dieter Herold | 28.04.2022, 17:07 Uhr

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock verlängerte am Donnerstag den Vertrag mit Spielmacher Per Oke Kohnagel, der am 30. Juni ausgelaufen wäre, um ein weiteres Jahr bis 2023.