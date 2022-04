Das goldene Tor zum 1:0-Auswärtssieg beim FC Förderkader René Schneider: Der Bentwischer Philipp Berndt verwandelt einen Freistoß nach Foul an ihm selbst. FOTO: Georg Scharnweber Fußball in Rostock Philipp Berndt verwandelt einen Freistoß zum goldenen Tor Von Tommy Bastian | 13.04.2022, 21:37 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga verlor am Mittwochabend der FC Förderkader René Schneider auf dem Rasenplatz des ESV Lok am Damerower Weg gegen den FSV Bentwisch mit 0:1 (0:0).