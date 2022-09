Im letzten Drittel hielt er seine „Kiste“ sauber: Piranhas-Torhüter Lucas Di Berardo bei der Puck-Abwehr Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Saisonvorbereitung REC Piranhas zeigen im letzten Drittel eine starke Aufholjagd Von Arne Taron | 18.09.2022, 22:02 Uhr

Der Endspurt kam zu spät: Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs unterlagen am Sonntagabend in der Eishalle Schillingallee in einem weiteren Testspiel ihrem Oberliga-Nord-Konkurrenten Crocodiles Hamburg mit 3:4 (0:1, 0:3, 3:0).