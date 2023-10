Diesmal spielen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs, Siebenter der Oberliga Nord mit acht Punkten, am Freitag, dem 13. Oktober 2023, zu Hause (statt wie meistens sonst sonntags): Um 20 Uhr empfangen sie in der Eishalle Schillingallee Tabellenführer Moskitos Essen (14/fünf Siege, erst eine Niederlage).

Zuletzt landeten die Gäste einen 9:2-Erfolg in Herford und schlugen Duisburg 3:2. Bei den Essenern sind vor allem die Letten Elvijs Biezais (drei Tore/neun Vorlagen), Sandis Zolmanis (6/5) und Edmunds Augstkalns (2/5) gefährlich.

Am Sonntag gastiert der REC dann ab 19 Uhr beim amtierenden Meister Hannover Scorpions (3./12). Am vergangenen Wochenende ließen die Niedersachsen mit einem 7:2 in Tilburg aufhorchen und besiegten im Stadtderby die Indians 3:2. Beste Scorer der Scorpions sind Christoph Kabitzky (5/ 5), Allan McPherson (4/6) und Dylan Wruck (3/7).

Vizepräsident Christian Trems: Bis zur letzten Sekunde an unsere Grenzen gehen

„Das zurückliegende Wochenende (die Piranhas gewannen in Leipzig 5:4 nach Penaltyschießen und unterlagen Hamm 2:5 – d. Red.) hat bewiesen, dass die Liga dieses Jahr extrem eng ist“, sagt REC-Vizepräsident Christian Trems: „Dass wir mit Essen nun auf den Tabellenführer treffen, hätte man so auch nicht gedacht. Auf Platz eins hätte man eher die Hannover Scorpions erwartet. Wir werden in beiden Spielen bis zur letzten Sekunde an unsere Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Vor allem wollen wir nun auch endlich zu Hause punkten.“

Trainer Lenny Soccio: Essen ist eine machbare Aufgabe für uns

Der Rostocker Coach Lenny Soccio merkt an: „Für uns wird es seit langer Zeit mal wieder ein Heimspiel auf den Freitagabend. Essen hat momentan einen sehr guten Lauf, aber wenn wir unsere Leistung abrufen können, ist es dennoch eine machbare Aufgabe für uns. Wir müssen wieder mit hoher Intensität unser Spiel durchbringen, dann haben wir eine sehr gute Chance. Die Hannover Scorpions haben auch in dieser Saison eine überragende Mannschaft. Nach einem etwas schweren Saisonstart kamen sie zuletzt immer besser in Fahrt. Man muss gegen dieses Team eine Top-Leistung zeigen, sonst wird es ganz schwierig.“