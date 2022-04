Bei der Frühjahrs-Langstrecke Anfang April in Leipzig glänzte Christin Stöhner (ORC) bei den Frauen mit der besten Ergometer-Zeit (6:49,1 Minuten). Nun will sie auf der üblichen Rennstrecke (2000 Meter) auch im „Zweier ohne“ mit Katja Fuhrmann (Dresden ) so weit wie möglich vorn landen. Rechts Bundestrainer Karsten Timm vom Stützpunkt Rostock/Kessin.

FOTO: Seyb/DRV