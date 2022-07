Für Till Martini (vorn im schwarzen Shirt) sind die U23-Ruder-WM in Varese beendet, Tori Schwerin, Maike Böttcher und Oliver Holtz (von links) hingegen stehen erst am Sonnabend im A-Finale. Hinten der Rostocker Bundestrainer Karsten Timm. FOTO: Anni Kötitz up-down up-down Rudern in Rostock Platz vier für Till Martini und seinen Vierer bei den U23-WM Von Peter Richter | 29.07.2022, 20:03 Uhr

Steuermann Till Martini vom Olympischen Ruder-Club Rostock landete am Freitag bei den U23-WM in Varese mit seinem Vierer auf Platz vier. Doch am Sonnabend gibt es weitere Medaillenchancen.