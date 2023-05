Der Post SV Rostock machte mit einem 4:0 gegen den Hohen Luckower VfB den Aufstieg in die Kreisoberliga klar, und Marc-Leon Kleinz eröffnete in der 3. Minute den Torreigen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball-Kreisliga Warnow Post SV Rostock gelingt mit 4:0 gegen Hohen Luckow der Aufstieg Von Arne Taron | 23.05.2023, 18:39 Uhr

In der Staffel I der Kreisliga Warnow klappte es dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen SKV Steinhagen zwei Zähler hinter Meister FSV Rühn. Auf ein Neues also nächste Saison in der Kreisoberliga!