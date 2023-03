Erik Heinrich schoss den Post SV Rostock mit einem Doppelpack schnell in Führung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Übersicht zu den Fußball-Kreisligen Warnow Post SV Rostock schießt den SV Reinshagen mit 6:0 vom Platz Von Arne Taron | 28.03.2023, 16:10 Uhr

Überblick zum aktuellen Spieltag der Fußball-Kreisligen: Alle Aufstellungen und Torschützen, das sagen die Trainer. Post SV Rostock festigt in Staffel I den zweiten Platz. Förderkader II meldet in Staffel II Ambitionen an.