„Ich bin sehr dankbar für das Boot, ich fühle mich sehr wohl darin“: Rebekka Falkenberg mit ihrem noch namenlosen, für maximal 60 Kilogramm „Beförderungsgewicht“ konzipierten Einer der Marke WinTech, den ihr Heimatverein ihr kaufte, der aber noch nie in Stralsund, sondern immer nur hier in Rostock bzw. Kessin war – die Taufe muss noch warten. Foto: Peter Richter up-down up-down Rudern in Rostock Rebekka Falkenberg in Reichweite des A-Bereichs, Hannes Ocik nur Ersatz Von Peter Richter | 09.05.2023, 16:13 Uhr

Die „Rostockerin“ vom Stralsunder RC hat einen Start beim Weltcup im Juni in Varese in Aussicht. Derweil ist Vize-Olympiasieger Hannes Ocik in dieser Saison wahrscheinlich nur Ersatzmann, auch bei den bevorstehenden EM.