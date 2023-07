Vize-Weltmeisterin im Leichtgewichts-Doppelvierer: Rebekka Falkenberg, hier auf dem heimischen Hof in Rostock/Kessin, feierte bei den U23-WM in Plowdiw ihren bisher größten Erfolg. Foto: Peter Richter up-down up-down Rudern in Rostock Rebekka Falkenberg wird in Plowdiw U23-Vize-Weltmeisterin Von Peter Richter | 23.07.2023, 19:23 Uhr

Zwei Silbermedaillen für Rostock gab es bei den U23-Weltmeisterschaften in Plowdiw. Jeweils eine ging an eine der hiesigen drei Aktiven sowie an den Trainer. Aber auch ein sechster Platz muss keineswegs enttäuschend sein.