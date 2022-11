Auf die Abwehr der REC Piranhas, hier Florian Kraus und Mathieu Henderson gemeinsam mit Torhüter Lucas Di Berardo, wird am Wochenende wieder einiges zukommen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord REC am Freitag bei Hannover Indians und Sonntag gegen Saale Bulls Von Arne Taron | 04.11.2022, 05:00 Uhr

Vor zwei weiteren schweren Aufgaben am Freitag bei den Hannover Indians und am Sonntag gegen die Saale Bulls Halle stehen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Wochenende in der Oberliga Nord.