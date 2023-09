6:2 (2:0, 2:2, 2:0) gegen Regionalligist FASS Berlin – die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs haben in ihrem fünften und letzten Testspiel in Vorbereitung auf die Saison in der Oberliga Nord den ersten Sieg gefeiert.

In der heimischen Eishalle Schillingallee tat sich der REC am Sonntagabend im ersten Drittel relativ schwer. Zwar ging er mit 2:0 in Führung, konnte aber beispielsweise eine 5:3-Überzahl nicht in Zählbares ummünzen.

Im Mittelabschnitt ging es teilweise etwas ruppiger zu. So hatte Mathieu Tousignant ein kleines „Tête-à-Tête“ mit dem Berliner Henry Haase (28.). Die Gäste verdienten sich den Anschlusstreffer, doch Torjäger Keegan Dansereau erhöhte mit zwei sehenswerten Toren auf 4:1, ehe FASS erneut verkürzte.

Im Schlussdrittel konnten die Hausherren die Schlagzahl noch einmal etwas erhöhen.

„Ich habe einige Veränderungen vorgenommen. Ohne das zu trainieren, haben wir alle Reihen geändert. Insofern war es für alle gleich schwer, sich reinzufinden. Aber wir werden in der Saison jeden Einzelnen im Kader brauchen, insofern war das auch mal sehr wichtig“, sagte REC-Coach Lenny Soccio.

Trainer Lenny Soccio: Im ersten Drittel muss man eigentlich fünf, sechs Tore schießen

Und er resümierte: „Im ersten Drittel hatten wir viele Chancen, da muss man eigentlich fünf, sechs Tore schießen. Bei der Chancenverwertung hakt es noch. Ein paar Dinge haben mir gefallen, alles 100-prozentig gepasst hat noch nicht. Jetzt gibt es im Training den letzten Feinschliff für das erste Punktspiel am Freitag (19.30 Uhr bei den Füchsen Duisburg – d. Red.). Darauf liegt nun der ganze Fokus.“

REC Piranhas: Albrecht, ab 31. Di Berardo – Hoffmann, Rennert, Shevyrin, Tramm, Jakob, Pöpel – Renke, Voronov, Kolesnikov, Bejmo, Tousigant, Dansereau, Siradze, Bloem, Mieszkowski, Steinmann, Paul-Mercier, Kunz

Tore: 1:0 Paul-Mercier (6./Vorlagen: Voronov, Steinmann), 2:0 Siradze (11./Pöpel, Kolesnikov), 2:1 Licitis (33.), 3:1 Dansereau (35./Bloem, Tousignant), 4:1 Dansereau (37./ Rennert, Bloem), 4:2 Merk (40.), 5:2 Dansereau (46./Tousignant, Bloem), 6:2 Jakob (52./ Tousigant, Dansereau)

Strafminuten: Piranhas 7, FASS 11

Zuschauer: 63