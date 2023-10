Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs, Siebenter der Oberliga Nord mit acht Punkten, mussten sich am Sonntagabend in der Eishalle Schillingallee den Hammer Eisbären (5./10) mit 2:5 (0:3, 0:2, 2:0) geschlagen geben.

Lesen Sie auch Aus der Eishockey-Oberliga Nord Oscar Bejmo schießt die Rostock Piranhas zum Sieg beim Erzrivalen Icefighters Leipzig

Die Hausherren mussten auf ihren verletzten Kapitän Kilian Steinmann verzichten. Sie begannen das Spiel recht selbstbewusst und hatten durch Thomas Voronov (3./gehalten), Keegan Dansereau (5./Latte) und Christian Paul-Mercier (10./gehalten) beste Chancen.

Mit ihrer ersten gefährlichen Offensivaktion trafen aber die Gäste (11.) und erhöhten umgehend mit tollem Konter (12.). In Überzahl gelang ihnen sogar noch das 3:0 (18.). Mit weiteren zwei Toren (30., 40.) machte Hamm im Mitteldrittel alles klar.

In den abschließenden 20 Minuten zeigten die Piranhas Moral und verkürzten durch einen Schlagschuss von Jan Tramm (48.) und Oscar Bejmo (56.) noch auf 2:5.

Lesen Sie auch Spitzenspiel fällt ins „Wasser“ Rostock Piranhas: Spielabbruch bei den Halle Saale Bulls

„40 Minuten lang sind wir dem Gegner immer zwei Schritte hinterhergelaufen“, sagte REC-Coach Lenny Soccio: „Wieso und warum nach so einem guten Auswärtsspiel am Freitag in Leipzig (5:4 nach Penaltyschießen – d. Red.), ist schwer zu sagen. Die Mannschaft schien platt. Wir müssen Lösungen finden, um da anders aufzutreten. Die Mannschaft ist zweikampfstark, das hat sie in Leipzig eindrucksvoll bewiesen, und so etwas müssen wir dann auch zwei Tage später zu Hause abrufen können. Das muss uns in Zukunft besser gelingen. Daran arbeiten wir.“

Lesen Sie auch Eishockey-Nachwuchs in Rostock Intensive Arbeit der Rostock Piranhas der vergangenen Jahre zahlt sich aus

REC Piranhas: Albrecht (Di Berardo) – Braun, Rennert, Tramm, Guran, Jakob, Pöpel – Shevyrin, Voronov, Kolesnikov, Bejmo, Tousignant, Dansereau, Siradze, Bloem, Mieszkowski, Paul-Mercier, Kunz, Renke

Tore: 0:1 Luknowsky (11.), 0:2 Zuralev (12.), 0:3 Spacek (18. – in Überzahl), 0:4 Stocker (30.), 0:5 Evanish (40.), 1:5 Tramm (48./Vorlagen: Rennert, Tousignant), 2:5 Bejmo (56./Mieszkowski, Paul-Mercier)

Strafminuten: Rostock 6, Hamm 0

Zuschauer: 952

Nächstes Heimspiel am 13. Oktober gegen Tabellenführer Moskitos Essen

Für die Piranhas geht es am Freitag, 13. Oktober 2023 (20 Uhr), zu Hause gegen den Tabellenführer Moskitos Essen weiter. Am Sonntag (19 Uhr) sind sie bei den Hannover Scorpions zu Gast.