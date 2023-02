Die Lage ist ernst für die Piranhas, doch sendeten sie jetzt mit dem 3:1 gegen Tilburg ein deutliches Lebenssignal, und Stephane Döring traf dabei zum Endstand. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord REC Piranhas wollen Heimvorteil in den Play-downs gegen Krefeld Von Arne Taron | 18.02.2023, 10:00 Uhr

Deshalb streben sie am Sonntag in der Eishalle Schillingallee auch einen Sieg gegen die Moskitos Essen an, um wenigstens Vorletzter zu bleiben. Nach dem 3:1 über die Tilburg Trappers ist die Hoffnung groß.